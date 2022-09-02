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Florida High School Boy's Lacrosse: Top Goalies in 2023

Lucas Feddersen • FlaVarsity
Publisher
@FLVarsityRivals

Fla Varsity has updated our list of the top lacrosse players in the Class of 2023. Find out who made the cut!

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Top 2023 Boy's Lacrosse Players

Attackers - 8/29

Defenders - 8/30

Defensive Midfielders - 8/31

Faceoff Specialists - 9/1

Goalies - 9/2

Long Stick Midfielders - 9/3

Midfielders - 9/4

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