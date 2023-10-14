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Florida High School Boy's Lacrosse: Top Long Stick Midfielders in 2025

Lucas Feddersen • FlaVarsity
Publisher
@FLVarsityRivals

Fla Varsity has updated our list of the top lacrosse players in the Class of 2025. Find out who made the cut!

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