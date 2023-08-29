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Florida High School Softball: Top Catchers in 2024

Lucas Feddersen • FlaVarsity
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@FLVarsityRivals

Fla Varsity has updated our list of the top softball players within the Class of 2024 now!

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Top Players by Position in 2024

Pitchers - 8/28

Catchers - 8/29

First Basemen - 8/30

Second Basemen - 8/31

Third Basemen - 9/1

Shortstops - 9/2

Infielders - 9/3

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