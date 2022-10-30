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Florida High School Softball - Top Outfielders in 2023

Lucas Feddersen • FlaVarsity
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@FLVarsityRivals

Fla Varsity has updated our list of the top softball players within the Class of 2023 now!

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Top Players by Position in 2023

Pitchers - 10/24

Catchers - 10/25

First Basemen - 10/26

Second Basemen - 10/27

Third Basemen - 10/28

Shortstops - 10/29

Infielders - 10/30

Outfielders - 10/30

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