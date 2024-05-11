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Q&A with Monarch left tackle Bryan Auguste
Lucas Feddersen
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FlaVarsity
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Fla Varsity caught up with Monarch left tackle Bryan Auguste in this article now!How did the high school football season go overall?“The season went amazing.”What are your plans now with sports and...
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