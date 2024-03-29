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Q&A with Sumner quarterback Layton Kennison
Lucas Feddersen
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FlaVarsity
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Fla Varsity caught up with Sumner quarterback Layton Kennison in this article now!How did the high school football season go overall?“The high school season overall went great. We had a very succes...
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