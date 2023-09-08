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Florida High School Softball: Top Left Fielders in 2024

Lucas Feddersen • FlaVarsity
Publisher
@FLVarsityRivals

Fla Varsity has updated our list of the top softball players within the Class of 2024 now!

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Top Players by Position in 2024

Pitchers

Catchers

First Basemen

Second Basemen

Third Basemen

Shortstops

Infielders

Outfielders - 9/6

Center Fielders - 9/7

Left Fielders - 9/8

Right Fielders - 9/9

Right Handed Pitchers - 9/10

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