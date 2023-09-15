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Florida High School Softball: Top Player Database in 2024

Lucas Feddersen • FlaVarsity
Publisher
@FLVarsityRivals

Fla Varsity has updated our list of the top softball players within the Class of 2024 now!

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Top Players by Position in 2024

Pitchers

Catchers

First Basemen

Second Basemen

Third Basemen

Shortstops

Infielders

Outfielders

Center Fielders

Left Fielders

Right Fielders

Right Handed Pitchers

Left Handed Pitchers - 9/13

Utility Players - 9/14

Database - 9/15

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